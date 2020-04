Pereyra y las complicaciones de la cuarentena en Arabia Saudita

El ex Lomas Federico Pereyra es sanjuanino y juega en Riad, la capital de Arabia Saudita. La cuarentena a partir del coronavirus llevó a que transite este encierro solo lejos de su casa y de la familia. Por otra parte, vive una incertidumbre económica que lo llevó a recurrir a ahorros en tiempos complejos.

En diálogo con Info Región, el jugador del seleccionado manifestó las variantes por las cuales necesita el retorno al país: “Son dos temas complicados, uno por la familia que me necesita, está mi hijo, mi mujer es asmática y me corresponde estar en el país, también el panorama económico que cada día cuesta más, el costo de vida acá es muy alto. Tiene que existir un programa de repatriación completo no solo de 200 personas por día”.

Panorama

Arabia Saudita cuenta con un número de contagiados que supera las 12 mil personas, en tanto que los fallecidos a raíz del virus son alrededor de 200. La cuarentena obligatoria rige en el país y los habitantes solo pueden salir a realizar sus compras en horarios determinados.

Con ese contexto, Pereyra evaluó la situación económica personal: “Tengo dificultades con lo económico. El contrato es hasta mayo pero por el momento pagaron hasta mitad de marzo, ahora estoy viviendo con ahorros. Me esfuerzo muchos meses para tener una base de plata y ahora la estoy gastando a raíz de esta situación”.

Además, analizó la distancia que vive respecto a sus seres queridos: “Extraño pero estoy acostumbrado a estar afuera, en esta situación todo se potencia y uno quiere estar en su país. Todavía tengo la casa y el auto del club, puedo ir a comprar y hacer las cosas. Hay otros que la pasan peor porque se les termina el sueldo y el día a día es muy caro”.

“Por un problema familiar mi mujer volvió al país. Ellos iban a volver en marzo pero cuando pasó todo esto decidimos que no vuelvan. Estoy tranquilo porque están en casa cerca de la familia, aunque no se puedan ver es otra la distancia. Mi regreso depende mucho de cancillería”, agregó.

Reprogramación olímpica

El calendario se vio afectado a nivel mundial por la pandemia y los Juegos Olímpicos no estuvieron exentos. La cita en Tokio en principio está pensada para el 2021 ya que muchos atletas aún deben confirmar su clasificación. Por el lado del vóley masculino, el equipo ya tenía confirmada su plaza, por consiguiente estirarán un año más la preparación.

“Como deportista uno siempre tiene la ansiedad de jugar estas competencias pero la salud es prioridad y la decisión fue la correcta”, sentenció Pereyra, en contacto con este medio.