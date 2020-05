Avellaneda: Desde el oficialismo consideran que “no es necesario volver a sesionar”

El concejal de Avellaneda por el Frente de Todos Damián Degli Innocenti consideró que por el momento “no es necesario” que el Concejo Deliberante vuelva a sesionar ya que “no hay temas prioritarios que lo justifiquen”. Además, sostuvo que el gobierno comunal “está haciendo todo lo posible para estar preparados cuando llegue el pico de casos de coronavirus”.

“En Avellaneda no hay temas prioritarios para tratar por el Concejo Deliberante, por lo cual no es necesario volver a sesionar y arriesgar la salud de los 24 ediles por estar en el recinto. A no ser que haya un acuerdo trascendental o alguna cuestión impostergable no hay obligación de hacerlo por el momento”, afirmó el concejal en diálogo con Info Región.

En ese sentido, consideró “tampoco está la necesidad de hacerlo de manera online”, ya que las cuestiones que se podrían tratar “no son relevantes en este contexto de pandemia y se pueden resolver más adelante cuando cambie la situación”.

Balance

Por otro lado, evaluó el presente del municipio y aseveró que “el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para estar preparados cuando llegue el pico de casos de coronavirus”. Asimismo, destacó que “las clínicas y los hospitales todavía no están desbordados de gente y se redujo considerablemente la cantidad de presencias por consultas menores”.

Siguiendo con el análisis, lamentó que “debido a la crisis cada vez más personas están cayendo en la pobreza” y que debido al aislamiento “muchas familias de clase media están necesitando asistencia alimentaria al no poder trabajar”, por lo cual destacó “el gran trabajo de la militancia para llevarle comida a gente de todo el municipio”.

Además, añadió: “Cuando arrancó la cuarentena había una presencia policial constante, pero notamos que fue disminuyendo en el último tiempo. Nos mandaron desde provincia refuerzos de personal y patrulleros y no los estamos viendo en la calle. La explicación que le encontramos es que hubo un cambio de autoridades en las jefaturas distritales de la policía y por eso el intendente, Jorge Ferraresi, mantuvo una reunión con la nueva cúpula para ver esta situación”.

Oposición

Para finalizar, se refirió a la relación entre oficialismo y oposición durante la pandemia y enfatizó que “es un gran gesto el que tiene Ferraresi al juntarse con los concejales de Juntos por el Cambio” y aseguró que el jefe comunal “no tiene la obligación institucional de hacerlo, pero lo hace por una cuestión ética y moral”. Al respecto, señaló que “es una actitud totalmente opuesta a la que tuvo Cambiemos cuando era gobierno”.

“Hasta acá hay una relación cordial y creo que no es momento para que la oposición critique, es una etapa en la que todos tienen que ayudar. De todas maneras, no tienen motivos para hacer una crítica estructural hacia la gestión municipal en esta pandemia porque es una situación totalmente nueva y se hizo todo lo necesario para afrontarla de la mejor manera. Distinto sería si se comete algún error grave, como lo que pasó con los jubilados agolpados en los bancos, pero por ahora no hay motivos para que puedan disgustarse con lo que se está haciendo”, concluyó Degli Innocenti.