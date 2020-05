Solidaridad Celeste: Hinchas organizan ollas populares para los más necesitados

Con el objetivo de ayudar a los más necesitados en el marco de la pandemia por coronavirus, la organización “Los pibes de Luis Guillón y Monte Grande” realizarán una olla popular, este miércoles, en Vernet 3750 (Barrio El Zaizar). La misma, está compuesta por más de 20 hinchas del Club Temperley. La lucha, solidaridad, compromiso y el corazón son pilares fundamentales a la hora de enfrentar las consecuencias económicas que provoca situación sanitaria.

Gonzalo Castro, es uno de los precursores de la agrupación y, en diálogo con Info Región, analizó: “La idea se nos ocurrió a mí y a un amigo ya que vemos mucha necesidad en la calle y queríamos hacer algo al respecto. Entonces, como tenemos un grupo de chicos, también hinchas de Temperley, de los barrios de Luis Guillón, Monte Grande , Llavallol, Ezeiza, presenté la idea y se prendieron. La primera vez que colaboramos fue con el Club Atlético Malvinas Infantil (CAMI) y luego nos fuimos moviendo por los distintos barrios, hasta que fuimos a Zaizar. Como se juntan muchas personas necesitadas, decidimos instalar nuestra olla popular allí”.

También a lo largo de su corta trayectoria ayudaron a varios merenderos entre ellos “Belén, La colorada” y otros barrios como por ejemplo “ La Antena” y “Malvinas Argentinas”.

Asimismo, esta iniciativa es “a fuerza de pulmón” y los productos son comprados con el dinero de todos los que componen la organización o las donaciones. “Es difícil todo esto, cada uno de nosotros trabaja y pone algo de su bolsillo para las compras pero a veces llegas a fin de mes y no podes aportar, entonces se complica”, lamentó.

Los días miércoles y viernes organizan la entrega de alimentos “que fue aumentando”. “El miércoles pasado contamos 296 tupers y por entrega comen cinco personas, pero hay quienes nos traen un fuentón para alimentar a diez. Mientras que el viernes pasado se consumió casi 80 kilos de carne, terminamos de entregar la última comida y nos quedaron 30 personas más. Por suerte, nos llegó la donación de 15 kilos de pollo de una carnicería cerca del barrio”, contó.

Este miércoles en Vernet 3750 habrá una nueva olla popular y se repartirá guiso. Al respecto, Castro explicó el porque de la elección del menú: “Venimos haciendo guisos de arroz, pollo y fideos porque es lo que más rinde. Es tanta la cantidad de demanda que no te da lugar a planear otra cosa”.

De acuerdo con los pedidos para continuar con la movida, desde la agrupación necesitan “arroz, fideos, puré de tomate, carne y pollo”. Todo aquel que quiera donar deberá comunicarse con ellos al 1538068546 (Gonzalo) o 1537833152 (Raúl) ; o bien dirigirse a Alberdi 1020 Luis Gullón.

“Siempre me encantó ayudar, el día de mañana me gustaría tener un merendero. Sé lo que significa no tener un plato de comida porque me pasó”, admitió.

Los jugadores también se suman a la causa

Lucas Angelini es un jugador de Temperley que no se quedó de brazos cruzados y se comprometió a ayudar a los que más sufren en esta pandemia. Decidió participar, a través de “Patio Rojo”, juntando ropa y sumándose a las ollas populares de los vecinos de Turdera. “Vimos que en la localidad se estaba haciendo una olla popular y pensamos en qué podíamos hacer para colaborar, por eso empezamos a juntar ropa para aportar en este contexto”, explicó el futbolista de Temperley.

“Somos conscientes de la situación que estamos pasando a raíz de la pandemia, entonces nosotros que no tenemos tantos problemas para conseguir un plato de comida, sumado a que nos gusta ayudar en lo que podamos, es que pensamos en esto y ni lo dudamos”, agregó, en una entrevista realizada a este medio.

También surgió en este contexto de problemática social “Lech Solidario”, que está compuesto por un grupo de amigos de Temperley y fusiona jugadores de fútbol profesionales y amateurs para desarrollar ollas populares en distintos barrios. Las dos sedes son sobre Allemandri 2081, Temperley, y también en el Club Las Brisas (Fonrouge 1783).

Uno de los integrantes de la movida es el arquero de Almagro Horacio Ramírez quien aseguró a Info Región que “en principio fueron 60 personas” y se entregaron “70 bolsas de mercadería”.

“Queremos ayudar a los que más lo necesitan porque se ve mucho la realidad dura que estamos pasando. En este presente uno es millonario porque tiene todos los días un plato de comida. Hay muchos que necesitan de verdad, las personas tienen hambre y frío”, finalizó el jugador del Tricolor.