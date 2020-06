Con una economía “que no es de las mejores”, Vico intenta rearmar el plantel de Brown

Brown de Adrogué comenzó con la restructuración del plantel pensando en aquellos jugadores que continuarán o no luego del 30 de junio. Iván Becker, Cristian Amarilla, Leandro Sapetti, Ezequiel Bonacorso y Brian Gómez fueron los primeros recortes en el grupo. Además, el entrenador Pablo Vico, en charla con Info Región, reconoció que algunos nombres más se sumarían a esa lista.

“No es nada lindo dejar en estos momentos a gente sin trabajo, pero la economía del club en estos momentos no es de las mejores. Una vez finalizado el contrato uno tiene que tomar decisiones que son dolorosas y lo hemos hecho”, explicó el entrenador.

Y agregó: “Son decisiones que se deben tomar para acomodar el presupuesto de Brown. En estos días seguramente nos vamos a encontrar con algunas bajas más”.

Primeros movimientos

Con el mercado de pases activo y a poco del vencimiento de muchos contratos, la dirigencia del Tricolor evalúa con quiénes renegociarán el vínculo y qué profesionales deberán buscar nuevos rumbos. Por otra parte, el cuerpo técnico deberá conformar un plantel competitivo para afrontar la vuelta de la actividad, pese a que no existe una fecha estimativa.

En sintonía, Vico comentó: “Como técnico y parte de un equipo de trabajo valoro a quienes dan la cara y dicen las cosas como corresponde. A nadie le gusta dejar sin trabajo los jugadores porque sabemos que hay familias. Esto no es solo del plantel, en mi caso estuve a punto de no cerrar y no fue porque no quisiera, sino porque los clubes no tienen con que pagar”.

Por otra vía, desarrolló cual será la postura de la institución en pos de la conformación de un nuevo equipo: “Estuve reunido con la comisión directiva durante más de cuatro horas, Brown no va a jugar con todos juveniles, intentaremos traer jugadores para no bajar el rendimiento. Estuvimos hablando con jugadores de la Primera C porque uno tiene la suerte de mirar todas las categorías”.

Los que siguen

Entre algunas novedades sobre los que no continuarán, también hay algunos jugadores por los cuales la institución hará el esfuerzo para que continúen. Tal es el caso de Ignacio Bogino, Martín Ríos y Tomás Molina, quienes reconocieron que están en diálogo con la dirigencia para acordar los nuevos términos.

En torno a esa situaciones, Vico mencionó: “Hay propuestas para que se queden y se deberá esperar a que acepten. La realidad es que están negociando”.

Finalmente, el histórico entrenador del Tricolor destacó el esfuerzo de la dirigencia en tiempos de crisis económica: “Le agradezco la honestidad al presidente de decirme lo que me pueden pagar y con lo que me van a cumplir. Tengo ocho personas atrás y siempre acuerdo con ellos, nos estamos restringiendo de un montón de cosas. La situación es muy difícil y esperamos que pase cuanto antes”.