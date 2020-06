Molina y su situación contractual: “Vico me llamó para renovar”

Tomas Molina es una de las piezas fundamentales dentro de los comandados por Pablo Vico. Brown de Adrogué tiene intensiones de extenderle el contrato hasta diciembre y el jugador planteó que de no recibir una “oferta mejor”, se quedará en el club.

“Me llamó Pablo (Vico) para preguntarme cuál era mi intención y si quería o no quedarme. Él me planteó que el club quiere renovarme el contrato, pero desde mi lugar todavía no sé qué haré ya que debo analizar si existe la posibilidad de que me llegue una oferta mejor de otro lado”, admitió en diálogo con Info Región. “Todavía no me llamo nadie; y si no me llega ninguna propuesta me quedaré acá”, aseguró.

El equipo

La problemática sanitaria repercutió negativamente en la economía de los clubes y esta situación repercute en los contratos y salarios de los jugadores. Dentro del Tricolor ya se conocieron tres bajas, por eso Molina analizó que “gran parte del plantel podría no renovar ya que el club no cuenta con mucho presupuesto”.

En ese sentido, el defensor apoyó que desde AFA se encarguen de sostener un sueldo mínimo para aquellos futbolistas que pierdan la fuente de trabajo. “Es una gran ayuda, aunque es una lástima que algunos queden sin vínculo. Pero también hay que entender que es una situación muy rara y nadie se imaginaba tener este presente”, señaló.

Vuelta a la actividad

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, indicó que la vuelta a los entrenamientos se dará cuando el país llegue a la fase 4 para minimizar los riesgos de contagio; pero para el jugador esa medida “es un poco rara”.

“Se puede salir a correr en Capital donde se juntó un montón de gente y nosotros no nos podemos juntar ni de a grupos”, se quejó. “Además, para llegar a la fase 4, por cómo está la situación, se tardará bastante. Obvio que primero está la salud, aunque la decisión para entrenar se tiene que dar para todos por igual”, opinó.

Por eso, se refirió a la medida que plantearon las autoridades futbolísticas de crear distintos protocolos de seguridad, según las posibilidades económicas de las categorías. “Solamente los equipos de Primera y algunos de la B Nacional podrán hacer ese protocolo, no creo que todos puedan, aunque la idea es que todos vuelvan a la cancha”, completó.