Bogino: “Me manifestaron la intención de que siga”

“Hablé con parte de la dirigencia y me dijeron que querían que continúe. Estoy en medio de un conflicto habitacional así que les pedí hablar después, pero las intenciones de seguir están, aunque no logramos avanzar en nada”, explicó el ex Temperley, en contacto con Info Región.

Por otra parte, pese a los contactos con la Comisión Directiva, señaló que para llegar a un arreglo se deberán definir varias situaciones inconclusas en el fútbol: “Lo que sabemos es que el fútbol va a tardar tiempo en volver, al 80 por ciento del plantel se le termina el contrato y los dirigentes se están moviendo para tratar de resolver sobre aquellos jugadores que quieren que sigan. No hay manera de articular la continuidad si no hay certezas de cuando empieza el torneo”.