Lanús: Beroldo remarcó que “es la responsabilidad del Ejecutivo implementar la ordenanza de las ollas”

El concejal por el Frente Renovador de Lanús Sebastián Beroldo remarcó que es responsabilidad del Ejecutivo implementar la ordenanza sancionada por el Concejo para regular y asistir a ollas populares pese a la advertencia del oficialismo de que no se puede llevar a cabo. Además, explicó que se ausentó de la sesión en la que se trató la Rendición de Cuentas por un tema familiar y apostó porque después del 17 se pueda tener una mayor apertura económica.





“En Lanús hay muchas vecinas, vecinos, compañeros y organizaciones que están trabajando desde el anonimato, que les cuesta mucho y es real que el estado local no está llegando a ellos. El Concejo ya sacó la ordenanza, ahora es responsabilidad del Ejecutivo implementarla, ya veremos cómo lo hace y si no puede, se verá cómo lo justifica porque la realidad es que la necesidad existe”, enfatizó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, insistió en que “la asistencia tiene que llegar a todos y el municipio tienen que hacerse cargo” y remarcó que “no importa la ideología del que está llevando comida al vecino, sino que lo importante es ayudar a quien lo está haciendo”.

Rendición de cuentas

Por otro lado, el concejal del bloque del Frente Renovador justificó que se ausentó en el tratamiento de la Rendición de Cuentas “por cuestiones familiares” y aclaró que “era algo que estaba avisado, por eso se pidió hacer la sesión presencial ese viernes (que hubo un corte de luz) y no pasarla para el lunes”.

“Nuestro bloque rechazó la Rendición porque vimos partidas que no fueron implementadas como corresponde. Estudiamos el expediente desde que nos llegó y vimos falencias. En cuanto a la decisión de no votar de Héctor Montero, más allá de si uno la comparte o no, el dio su justificativo, defendió su postura. No nos corresponde a nosotros hablar por él”, manifestó.

Aislamiento

Por último, deseó que “pronto pueda haber una apertura económica mayor porque hay una necesidad que está a la vista” y consideró que “las cosas se están haciendo bien y el resultado será que después del 17 se empiece a abrir la economía”.

“Es totalmente entendible el reclamo de quienes piden volver a trabajar, hay gente que vive el día a día y hay una dignidad que solo te da el trabajo, es un momento duro, pero la gente sabe que el Gobierno toma esta medida para cuidarlos, es un esfuerzo más el que tenemos que hacer. Todo se hace para que el sistema sanitario aguante y hoy se ve el resultado de las medidas que se tomaron desde el primer día y gracias a Dios seguimos con un sistema que aguanta”, concluyó Beroldo.