Lanús: Advierten que registro de ollas populares “se sancionó por capricho y no se podrá implementar”

El presidente del Concejo Deliberante de Lanús, Marcelo Rivas Miera, afirmó que la ordenanza para crear un registro de Ollas Populares no se va poder implementar ya que la misma no tiene en cuenta de dónde van a salir los fondos y afirmó que fue un “capricho” del Frente de Todos la aprobación. Además, enfatizó que la oposición rechazó la rendición de cuentas por una cuestión política.

El martes, tras una sesión de más de seis horas, el Cuerpo aprobó una ordenanza que regula las ollas populares y a todos los grupos que brinden asistencia en el contexto de la pandemia a través de un registro y que determina que el Estado municipal brinde los elementos de limpieza. La misma se sancionó con los 13 votos del oficialismo ya que Juntos por el Cambio se opuso.

“En el tema de las ollas coincidimos plenamente en espíritu, de hecho elevamos una propuesta para poder llegar a un dictamen en común para que saliera por unanimidad, pero estamos en desacuerdo en como estaba planteada, porque creemos que es de imposible cumplimiento en la forma que salió. Se sancionó por capricho y no se va a poder implementar, si la hubiéramos aggiornado entre todos y viendo las disponibilidades y posibilidades del Ejecutivo, hoy tendríamos una ordenanza que no correría ningún riesgo de aplicarse”, evaluó el concejal por Juntos por el Cambio en diálogo con Info Región.

En esa misma línea añadió: “Además no es solamente responsabilidad del Municipio, que es lo que se pretendía, también está la obligación de garantizar el alimento en el Gobierno nacional y provincial. A esas ollas se les iba a entregar una cantidad de elementos como alcohol, guantes barbijos lavandinas y queríamos saber de dónde van a salir los fondos, tenemos que ver qué partidas se le asignan. Todo eso quedó en la nebulosa, no estaba en la ordenanza. No sé cómo el Ejecutivo lo va a reglamentar y cómo va a ser su cumplimiento. Lo veo muy dificultoso y en eso no nos pusimos de acuerdo y por eso el voto negativo”.

La otra cuestión que se trató fue un pedido de resolución para garantizar que las familias aisladas por Covid-19 reciban alimento por parte del Municipio, cuestión que fue aprobada por unanimidad tras algunas modificaciones. Al respecto, el edil señaló que “no costó ponerse de acuerdo”, pero aclaró que “era redundante, porque es un trabajo que ya se está realizando y a los afectados por el virus se les lleva comida, elementos de limpieza y lo que les haga falta”.

“La resolución pretendía que el Municipio garantice comida elaborada algo que nosotros no lo podemos garantizar porque hoy que tenemos 2000 contagiados y coordinamos con los comedores de la zona de cada familia para que reciban comida caliente además de los alimentos que se les entrega, pero si esto se llegara a desmadrar se necesitaría una logística enorme y contratar a cuatro o cinco restaurantes para elaborar comida y llevarla a cada casa, es muy difícil. Ahí estaba la diferencia, se zanjó y se puso que el Municipio mandaba y que llegado al caso en que haya un desborde, que cada familia elabore sus alimentos con lo que se entrega”, destacó.

Rendición de Cuentas

El lunes se llevó adelante el tratamiento de la Rendición de Cuentas y allí el oficialismo siendo minoría logró aprobarla porque la oposición, que votó en contra, tuvo dos ausencias y el presidente del Cuerpo hizo valer su voto doble. En relación a esto, sostuvo que los ediles del Frente de Todos “hicieron un rechazo netamente político, porque salvo alguna cuestión vaga, no hubo una posición técnica para hacerlo y administrativamente estaba bien”.

“La Rendición de Cuentas se estudia, se trabaja, requiere revisar la documentación y fundamentar. Se reunió la comisión de Hacienda y salió el despacho de mayoría, que fue el nuestro y si la oposición tenía tanto interés hubiera trabajado en un despacho de minoría y nunca lo hicieron. Se fueron por las nubes hablando de Mauricio Macri, el neoliberalismo y en ningún caso hubo un fundamento técnico para rechazarla. Fue un acto político para la tribuna para tratar de denostar la gestión del intendente Néstor Grindetti”, recalcó.

Además, respondió a las críticas que aseguraban que se gastó menos de lo presupuestado para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y aseveró que “eso se debe a los días que no hubo clase ya sea por paro, jornada docente o feriados”, por lo cual enfatizó que “utilizaron un argumento falaz”.

En dicha sesión hubo un fuerte cruce entre los sectores de la oposición por la decisión de Héctor Montero de retirarse al momento de la votación y si bien algunos sectores acusaron al edil de Concertación Peronista de acercarse al oficialismo, Rivas Miera consideró que “no es alguien fácil para captar y sumar al bloque”.

“Conozco a Montero desde hace muchos años, es un hombre de oficio neto, que conoce el Concejo, cómo se legisla, cómo se trabaja y que siempre trató de ser racional a sus conceptos. Creo que va a llevar adelante una posición de acompañar lo que le parece bien y rechazar lo que no, lo demás es todo parte de una interna del Frente de Todos que ya no saben cómo sostenerse juntos y que en todos lados encuentran un enemigo entre ellos mismos”, disparó.

Aislamiento

Por último, afirmó que “la cuarentena está siendo efectiva a partir de que se recrudecieron los controles” y destacó que “el Municipio está efectuando relevamientos a lo largo y ancho de Lanús”. Sin embargo, subrayó que “hay que tener en cuenta que la gente está cansada, que hay un hartazgo general y que la situación económica apremia”, por lo cual opinó que “habrá que empezar a ver cómo se va a ir saliendo después de estas dos semanas porque no da para que esto se extienda mucho más”.

“Si hay que conservar el aislamiento pero con determinada flexibilización para que la gente pueda respirar económicamente y pueda trabajar. Estamos en una situación muy compleja y difícil, se está privilegiando preservar vidas, pero también se está llevando a la gente a un callejón sin salida”, concluyó Rivas Miera.