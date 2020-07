González: “Banfield es un club que te permite demostrar tu calidad”

Matías González es uno de los juveniles que eligió Javier Sanguinetti para sumarlo al grupo principal de Banfield en este comienzo de pretemporada atípica, en la cual los jugadores realizan los trabajos mediante la plataforma Zoom por la pandemia y su consecuente cuarentena en el AMBA.

El oriundo de Tandil no ocultó su felicidad de formar parte del primer equipo, en tanto que, en contacto con Info Región, expresó: “Trabajar con Primera es una sensación hermosa, pese a la distancia con la que nos toca entrenar ahora. La verdad que el llamado me puso muy feliz, veía que era algo posible, ya que venía con buen desempeño en Reserva y me había afianzado bien”.

Banfield avanza en la renovación de Lenis Por otra parte, celebró la posibilidad que tienen los más chicos en el Taladro: “En los clubes grandes no hay tantas posibilidades para los chicos. En Banfield, con el pasar del tiempo, se nota que es un club en el cual podes debutar y demostrar tu calidad. Me ilusiona ver tantos jugadores salidos del club que les fue bien y espero ser uno más”. Bien banfileño El volante ofensivo llegó con 14 años a la institución y dejó Tandil para cumplir su sueño. El llamado de Sanguinetti fue un mimo al esfuerzo y ahora espera darlo todo para conseguir un espacio en la consideración cuando regrese la actividad.

En ese sentido, el jugador expuso las sensaciones de trabajar a la distancia en sus primeros pasos: “Nunca me lo hubiese imaginado, pero es lo que nos toca ahora, siempre voy con la mejor onda y tratar de dar el máximo de acuerdo a las posibilidades que tenemos”.

En paralelo, señaló la importancia de estar junto a los más grandes: “Hay jugadores con bastante trayectoria. Por el momento muchas charlas no se puede tener por la pandemia, pero a través de la pantalla se nota que te incentivan a entrenar y sacar lo mejor de cada uno”.

Características

Banfield es uno de los grandes semilleros del fútbol argentino. En los últimos años varios jugadores surgidos de Luis Guillón tuvieron un papel importante en los torneos locales y lograron emigrar al exterior. Hoy en día Claudio Bravo y Agustín Urzi son dos de los mayores exponentes en cuanto a demostrar buen nivel y contar con buena proyección de venta para el club.

Con la mayor ilusión, González apunta a ganar minutos y aportar su grano en la ofensiva. “Desde chico busco adaptarme de la mejor manera a varias posiciones de la cancha en el mediocampo, soy enganche y muy ofensivo. Puedo lastimar de tres cuartos en adelante y siempre buscando el arco rival”, concluyó, en charla con este medio.