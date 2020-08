Es chofer de la línea 164 y está aislado a la espera del hisopado

Hugo Wurtz, delegado de la Línea 164, contó a Info Región que se encuentra aislado en su casa, con síntomas compatibles con coronavirus y a la espera del hisopado que confirme o descarte el diagnóstico. Aseguró que son varios los compañeros en su situación.

“Tenemos ocho contagiados confirmados y en reposo, haciendo la cuarentena. Estoy esperando que vengan a hacerme el hisopado, que estoy aislado y con síntomas hace varios días”, contó el delegado de los trabajadores de la Línea 164 (que recorre Once, Pompeya, Burzaco y Monte Grande).

El delegado comentó que su situación personal es similar a la de varios vecinos de la Región que no logran contactarse con su obra social o alguna autoridad sanitaria para conocer su estado y ser atendidos. “Hablé con la obra social hace días y todavía estoy esperando a que me confirmen la orden. Hoy me llamaron del Ministerio de Salud y me dijeron que iban a informar la situación al Municipio de Esteban Echeverría, y que recién en 72 horas se estarían comunicando conmigo”, planteó.

En este contexto, el delegado indicó que desde la empresa “no aislaron a nadie, no tomaron prevenciones y no llevaron a cabo ningún protocolo sanitario”. “En mi caso personal, yo llegue un día descompuesto, lo avisé antes de entrar y me dijeron que no había problema. Así que terminé, me fui y al otro día me autoaislé”, relató.

“Para la empresa no hay nada raro. No desinfectan las instalaciones ni las unidades con el personal adecuado. Las desinfecciones las hacen, hasta el momento, los mismos choferes que ellos dicen que sobran para manejar las unidades”, se quejó el representante de los choferes.

Wurtz, en tanto, señaló que el resto de sus compañeros “están trabajando con miedo e incertidumbre”. “Hay dos de los contagiados que tuvieron contacto con todos los demás, ya que se dedicaban hasta los últimos días a desinfectar coches, además de ingresar al predio y estar ahí presente. Así que los demás están asustados”, destacó.