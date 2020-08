Tiene síntomas compatibles con Covid-19 y la obra social no responde: no pudo testearse

Los reclamos por la mala atención de la obra social OSECAC siguen en aumento. En diálogo con este medio Florencia Gómez, aseguró que tiene síntomas correspondientes con Covid-19 desde hace cinco días y que la obra social aún no le realizó el hisopado. “OSECAC me derivó a la guardia del Sanatorio Berazategui por mis propios medios, pero cuando llegué, sólo me revisaron la garganta y me dijeron que no podía estar ahí”, relató la mujer.

“Llame a Osecac y me dijeron que vaya a la guardia del sanatorio, tuve que ir en un Uber por mis propios medios, arriesgando a quien me llevó, y al llegar me atendió un doctor que sólo me miró la garganta, no me hizo el hisopado y me dijo que para eso tenía que ir urgencias a mi casa, que yo no podía estar ahí y que tenía que ir a aislarme a mi casa por precaución, pero yo fui porque la obra social me dijo que ahí iban a hisoparme”, contó Florencia.

Preocupada y sin respuestas por parte de la obra social, la joven de Berazategui señaló que continúa con síntomas. “Desde el domingo que estoy con síntomas, sigo con fiebre, tengo dificultad para respirar, me despierto en la noche sin poder respirar bien y mojada por la fiebre”, detalló.

Ante la falta de respuesta por parte de OSECAC, Florencia indicó que ha intentado comunicarse con el 148 del Ministerio de Salud de la Nación, pero aún no logró que la atendieran.

Cabe destacar que no es la primera vez que los vecinos de la Región presentan quejas por el accionar de la obra social de los comerciantes, OSECAC. En este marco, la única respuesta que encuentran es a través del sistema de salud público que debe resolver la falta de atención o de respuesta, de las obras sociales.

En la página de la obra social, le recomiendan a los usuarios no acercarse a un centro de salud sino esperar la derivación teléfonica del personal que atiende la línea 11-3271-2994, las 24 horas, en CABA y GBA.

“Si presentas síntomas compatibles con el coronavirus (tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, acompañados de fiebre), no te automediques ni te acerques directamente a un centro médico. Lo primero que debés hacer es comunicarte con nuestras líneas de teléfono exclusivas para la atención por coronavirus, todos los días, las 24 horas, para que nuestro personal médico pueda evaluar tu caso y realizar la derivación al centro médico”, reza el texto. En otro tramo, recomienda que “ante síntomas leves”, los trabajadores se acerquen “a primer hora” a un centro de salud para tener los resultados ese mismo día. Sin embargo, Florencia no pudo realizarse el test, al igual que muchos otros que debieron recurrir a la salud pública ante la falta de respuesta de la Obras Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles.