Su familia tiene coronavirus, ella está aislada y la obra social no da respuesta

Rosario Isabel Velázquez Corimayo ingresó el 20 de junio al hospital Luisa C. de Gandulfo con síntomas compatibles de Covid-19, luego de que sus dos hijos y su maridos tuvieran confirmado el diagnóstico positivo. Está internada en el área de Aislamiento de la Guardia del centro de salud “porque no hay camas en piso” y aguarda la derivación de la Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco (OSPIT), pero “todavía no se hicieron cargo”.

Según relató Velázquez Corimayo, ella comenzó el 19 de junio con síntomas de Covid-19, en ese marco se comunicó con “el servicio de ambulancias de Vital, que tiene covenio con OSPIT”, la obra social de la mujer, para que la trasladaran al centro de salud privado pero no dio respuesta.

“Los síntomas me atacaron muy fuerte las vías respiratorias, tenía dolor de cuerpo, en el pecho, llamé a Vital pero no se pudieron comunicar con mi obra social y me dijeron que no me podían llevar a un hospital porque eran un móvil privado y se fueron. Al otro día los volví a llamar, ya estaba peor y tuve que llamar a mi abogada que les dijo que me tenían que transportar a cualquier centro público por la situación en la que estaba y así llegué al Gandulfo”, detalló la mujer en diálogo con Info Región.

Una vez ingresada, Velázquez Corimayo comenzó a reclamar por las condiciones de su internación. “No tengo baño, desde el sábado que no me puedo lavar las manos, no tengo frazadas, estoy en una camilla y me morí de frío toda la noche, tengo la voz tomada y soy asmática. Las personas que tenemos coronavirus no deberíamos ser atendidos de esta manera, no me puedo quejar de los médicos, me atendieron muy bien, pero no así la limpieza y la higiene”, reprochó.

Cabe destacar, que según informaron desde la dirección del centro de salud, la paciente aún no fue diagnosticada como un caso positivo de Covid-19, si no que es considerada un caso sospechoso hasta que sean entregados los resultados del hisopado que ya fue realizado. Estarían disponibles entre hoy y mañana.

Respecto a las quejas de la mujer, desde la dirección precisaron que no se encuentran en una sala porque no hay disponibilidad en piso y están a la espera del traslado. “Nosotros estamos sin camas para ponerla en una habitación y que esté más cómoda, ya se le hicieron todos los estudios, pero no tenemos la posibilidad en este momento de pasarla a piso, estamos esperando que la obra social se haga cargo porque está pedida la derivación, pero si no se hiciera cargo la obra social, por supuesto que nosotros la vamos a seguir atendiendo como corresponde. Se le hizo el hisopado y estamos a la espera de los resultados, entre hoy y mañana”, advirtió el director asociado Fernando Guerrero.

Hasta el momento, la obra social OSPIT no ha dado una respuesta al pedido de traslado realizado por el hospital y tampoco a la solicitud realizada por la paciente.

En cuanto a la familia de Velázquez Corimayo, según informó, sus hijos fueron atendidos a través del 107 y luego de recibir los resultados de Covid-19 positivo fueron puestos en aislamiento en su hogar. Su marido, en tanto, está aislado en el hospital Dr. Cosme Argerich, en donde había sido trasplantado recientemente.