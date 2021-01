Febrero será un mes clave, advierten gremios docentes de la Provincia

En octubre del año pasado, el Gobierno proponía el “bajo riesgo epidemiológico” para retornas a las escuelas. Con el correr de los meses y el fin del ciclo lectivo 2020, el debate volvió a estar en el centro de la tormenta. Tanto funcionarios como opositores advierten sobre la necesidad de volver a la presencialidad, cuestión a la que también apuestan los docentes, pero piden garantías. El análisis de Udocba y Suteba en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) sostienen que para hablar acerca de la vuelta a clases presenciales, el punto de partida es la evaluación de la situación epidemiológica y las garantías de no poner en riesgo a la comunidad educativa.

“Nosotros queremos la presencialidad, no estamos bien, contentos ni conformes. La presencialidad es un atributo esencial. Ahora, esa presencialidad se tiene que dar en condiciones de seguridad sanitarias”, aseguró el secretario adjunto de Udocba, Alejandro Salcedo, a Info Región.

“Si los docentes tuviesen garantía de la vacuna, de que puedan estar seguros y de que no se van a contagiar y no van a poner en riesgo su vida, entonces vamos a ir a trabajar, porque no estamos buscando excusas para no ir a trabajar”, dejó en claro el dirigente. El Gobierno considera que en febrero comenzará la vacunación de los trabajadores de la educación.

Salcedo rechazó que “se trate de vagos a los docentes, cuando fue un sector que se ha puesto el hombro a la situación y que ha dado clases durante todo el 2020”, y plateó dudas sobre cómo será el regreso a las aulas. “En las escuelas hay 30, 35, 40 alumnos por aula. Que me expliquen cómo se hace para meter a los chicos con el distanciamiento necesario, sin las vacunas, sin absolutamente ninguna solución todavía”, planteó.

Por otro lado, la secretaria adjunta de Suteba, Silvia Almazán, sostuvo que el gremio entiende que la presencialidad en términos pedagógicos es “muy valiosa”, pero que para poder implementarse se debe tener una evaluación de la situación epidemiológica . “Hablar en enero de lo que va a acontecer en marzo a veces se complica. Hay que ver qué pasa con la circulación del virus”, remarcó.

“Febrero es el mes clave. Está el regreso de los docentes a las escuelas y va a haber una evaluación más próxima a la situación sanitaria. En febrero también ya se hacen las planificaciones del trabajo institucional y la organización de la escuela, entonces creemos que en el marco de los protocolos (de la Provincia de Buenos Aires) y la vacunación, va a ser muy importante”, evaluó.

“Algunos hablan apresuradamente, con desconocimiento y planteos facilistas sobre un proceso de vuelta a las escuelas, que contempla la movilización de 5 millones de alumnos, una circulación muy importante dentro de la Provincia. Para nosotros, el plan sanitario y las condiciones que plantee el Ministerio de Salud para cada uno de los distritos son el punto de partida para el regreso a la presencialidad”, concluyó Almazán.