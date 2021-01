Torre: “Hay una posibilidad de tener presencialidad, pero no la que conocíamos”

El 1 de marzo comienza el ciclo lectivo 2021 en la provincia de Buenos Aires. Las chicanas están a la orden del día y no hay certezas para padres y chicos. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) precisaron que hay posibilidades de presenciales pero muy distinta a la que se conocía hasta marzo de 2020.

La secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, precisó que el ciclo lectivo comienza en la provincia el 1 de marzo, pero que habrá que ver cómo comienza, ya que “mucho va a depender en cómo se transite enero”.

“Lo que hay que discutir en febrero es que se cumplan los protocolos, por el resguardo de los trabajadores y trabajadoras y también de los niños y niñas”, dijo y también destacó la importancia de la campaña de vacunación contra el coronavirus para el sector docente. “Hay mucho que transitar todavía para poder discutir cómo será el inicio el 1 de marzo del ciclo lectivo”, apuntó.

No obstante, dijo que “hay una posibilidad de tener presencialidad, pero no la que conocíamos y teníamos hasta marzo del 2020 cuando apareció la pandemia”.”Ya no solo en las escuelas vamos tener esa presencialidad si no también en nuestra cotidianeidad. La presencialidad está pensada con una serie de protocolos”, aseguró.

Cruzó a Macri

Torre afirmó hoy que el pedido del ex presidente Mauricio Macri de que se “abran las escuelas” es “una provocación al sector y a los dirigentes sindicales”. “No tiene vergüenza. Es una provocación a la cual nos tiene acostumbrados, habría que avisarle que las escuelas están trabajando”, dijo Torre en diálogo con radio Provincia.

“En su Gobierno, en la provincia de Buenos Aires, a través de María Eugenia Vidal, lo que se hacía era cerrar escuelas, como las de islas o las rurales, además de los bachilleratos de adultos”, alertó Torre.

Ayer, el expresidente Macri pidió al Gobierno que se abran las escuelas en el inicio del ciclo lectivo 2021, a través de un texto que difundió por Facebook. En la publicación, sostuvo que “un nuevo año comenzó y las definiciones sobre la apertura de las escuelas aún siguen sin resolverse”.

Fue luego de que el Gobierno nacional, a través del ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificara que el ciclo lectivo 2021 volverá a la presencialidad.

En sus declaraciones de hoy, la dirigente de Suteba dijo que “el ‘abran las escuelas’ denota primero una provocación que vuelve a hacer eje a un ataque al sector de la educación y a los dirigentes sindicales” y aclaró que “la agenda no es anticipar escenarios”.