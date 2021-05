Advierten que apenas el 11% de los docentes están vacunados en CABA

El titular del Sindicato Único de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, advirtió que en la Ciudad de Buenos Aires “sólo se vacunó” contra el coronavirus “al 11% de los docentes” a pesar de que “están las partidas” de las dosis y manifestó que en el distrito porteño “no se toman las restricciones que son necesarias”.

“La Ciudad de Buenos Aires no avanzó en la vacunación de los docentes”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales.

Respecto de las clases presenciales, aclaró: “Si me tengo que ubicar en un lugar, yo me ubico del lado de la presencialidad, pero no es una decisión pedagógica, es una decisión de carácter sanitario”. “No es un debate presencialidad sí o presencialidad, no”, afirmó.

En ese contexto, dijo que “se tienen que tomar medidas para la restricción de la circulación de personas, que eso impide propagar el virus, que desciendan los casos y no se siga muriendo gente”. “En provincia de Buenos Aires, casi el 53 por ciento de los docentes está vacunado y en la ciudad de Buenos Aires, el 11%, cuando se le destinaron partidas” de vacunas, destacó el titular de Suteba.

El pasado 19 de abril, el presidente Alberto Fernández había cuestionado al jefe de gobierno porteño por este tema, en el marco de la disputa por la presencialidad en las escuelas, que derivó en la intervención de la Corte Suprema. “Cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente, tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes. Son datos, también evidencia científica”, dijo en esa oportunidad.

Ayer, el gobierno bonaerense celebró que más de 3 millones de bonaerenses ya recibieron, al menos, la primera dosis de la vacuna. Dentro de los sectores vacunados, el gobierno precisó que ya fueron inmunizados 222.524 trabajadores de la educación (docentes y no docentes), el 50,48 por ciento de este sector. También recibió la vacuna el 95,11 por ciento del personal de salud, el 88,11 por ciento de las personas de más de 70 años, el 91,76 del grupo conformado por personas de 60 a 69 años con comorbilidades, el 67,66 por ciento del grupo de la misma edad pero sin comorbilidades. También recibió la vacuna el 27,96 del personal de seguridad, 31.539 personas.

Asimismo, Baradel destacó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “el año pasado había tomado otra actitud, pero este año fue ganado por la interna de Cambiemos, por sectores más recalcitrantes que tienen un desprecio por la vida impresionante”. “Ellos pretenden hacerle daño al Gobierno nacional, a la política del Frente de Todos, pero le hacen daño a la sociedad”, advirtió.