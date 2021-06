Lomas de Zamora: Bares y comercios abiertos hasta la noche

Lomas de Zamora, como el resto de los distritos bonaerenses que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), volvió a la Fase 3, que implica restricciones más laxas. Se permite el ingreso de personas a bares y restaurantes, con aforo, y la circulación está permitida hasta la medianoche.

Los comercios que no son esenciales pueden atender al público hasta las 20 y los locales gastronómicos pueden atender en espacios abiertos y en el interior con un aforo del 30 por ciento, hasta las 23. Pasado ese horario, sólo pueden continuar trabajando bajo la modalidad delivery y take away.

Las actividades recreativas, en tanto, están prohibidas en espacios cerrados. Sólo se podrán realizar reuniones de personas, concentraciones, prácticas deportivas recreativas grupales al aire libre y con un máximo de 10 personas por grupo. Las celebraciones religiosas podrán contar con un máximo de 20 personas pero sólo se permiten al aire libre.

La circulación está restringida de 00 a 06. Las únicas excepciones son los trabajadores esenciales y aquellas personas especialmente autorizadas. El transporte público sigue siendo sólo para esenciales.

El miércoles, en tanto, se reanuda la presencialidad. En los próximos días, las instituciones educativas mantendrán la comunicación con los padres para informar el modo, pero de acuerdo a las autoridades, será una “presencialidad cuidada”, como fue hasta mediados de marzo.