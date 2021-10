Aforo en las canchas: Advierten que si no se cumple, no habrá público

Lejos de cumplir con el 50 por ciento del aforo en los estadios del fútbol argentina, las imágenes compartidas tras la vuelta del público alarman. El Gobierno tomó nota y advierte que si no se cumplen con las disposiciones, no podrán dejar ingresar a los hinchas.

“Vamos a pedir que aquellos que no cumplan con lo que pedimos, no organicen el evento con público. No podemos poner en riesgo todo el esfuerzo que hicimos hasta acá”, aseguró el ministro de Deportes, Matías Lammens, tras el encuentro que mantuvo este lunes con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Él, junto a sus pares Carla Vizzotti (Salud) y Aníbal Fernández (Seguridad) tenían previsto reunirse hoy mismo, de forma virtual, con autoridades del fútbol argentino para que se garantice la asistencia del 50 por ciento de la capacidad de los estadios.

Una dosis de la vacuna contra el coronavirus (mayores de 18 años), tapaboca y distanciamiento, son los requisitos para asistir. Las fuerzas de seguridad públicas que se ubiquen en las cercanías de los estadios serán las encargadas de controlar que las personas tengan en sus teléfonos celulares el certificado de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.