10 productos que ya no podemos comprar con un billete de $1.000

La inflación no deja de erosionar el poder de compra de nuestro dinero tal como refleja un estudio de la consultora Focus Market, donde queda en evidencia que al comparar de manera interanual diez productos de uso cotidiano que se podían adquirir con un billete de $1000 en 2022, actualmente ya no se pueden sumar al changuito si no se agregan más pesos..

Los productos analizados son diversos en uso y consumo, por lo que se puede observar una tendencia uniforme en los distintos rubros. Los 10 artículos analizados son: aceite de girasol, rebozados de pollo, cerveza, papas fritas, pañales, suavizante para ropa, jabón líquido, fluido desinfectante, fernet y café.

En los casos del aceite de girasol de 3 litros y de un paquete de rebozados de pollo por 360 grs, en 2022 con $1.000, el consumidor recibía un vuelto de $160 y $500, respectivamente. Mientras que actualmente para comprar los mismos productos, aparte del billete de $1.000 completo, se debe agregar $800 más para comprar el aceite y $200 más para comprar el paquete de rebozados de pollo.

Por el lado del pack de 6 latas de cerveza y las papas fritas de 124 gramos, el informe arrojó que en 2022 se conseguían esos productos por $670 y $310, respectivamente. En tanto que al día de hoy, en las góndolas la cerveza se vende a $1.250 y las papas fritas a $1.050.

“La pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda se está acelerando y la nominalidad de la moneda está en su nivel más bajo desde la hiperinflación. Cada vez los argentinos requieren de más cantidad de billetes para realizar la misma misión de compra. De hecho una compra que en 2022 se hacía con 1 billete de $1000 hoy requiere 3 o 4 billetes adicionales para poder concretar la misma”, aseguró el director de la consultora, Damián Di Pace.

A su vez, precisó que “los fundamentos macro son varios ya que el actual déficit fiscal se financia con emisión monetaria y más colocación de deuda en pesos en el mercado. Esto está generando más incertidumbre futura y en el presente el billete pierde confianza aumentando su velocidad de circulación. Los argentinos se desprenden del peso a mayor velocidad a pesar que el Gobierno los aspira con más colocación de deuda”.

Los pañales XL de 36 unidades y el suavizante para ropa de 3 litros, por su parte, el año pasado se encontraban a $772 y $520, respectivamente. Ahora, los mismos productos figuran a $1.780 y $1.200 cada uno. En el caso del jabón líquido para ropa de 3 litros en 2022 se vendía a $575 y actualmente se consigue por $1.220. Mientras que el fluido desinfectante de 770 ml, antes se comercializaba por $610 y ahora por $1.120.

Asimismo, puntualizó que “hay datos de la distorsión macroeconómica argentina que explican el deterioro en la micro. En 2023 ya el billete de $1000 es el de máxima emisión y circulación en términos comparativos al resto. Sin embargo, se reponen los cajeros de bancos 2 o 3 veces por día, hay récord de venta de máquinas cuenta billetes para comercios y las bodegas de los bancos no alcanzan por lo cual están teniendo que construir o alquilar nuevos espacios para almacenarlos”.

Los últimos productos comparados por la consultora fueron el fernet de 750 ml y el café torrado de 500 gramos. El primero en 2022 se vendía a $760, mientras que ahora se consigue por $1.840. En tanto que el café, el año pasado estaba a $537 y actualmente aparece a $1.220.

Di Pace, consideró que “sin ninguna duda no sacar un nuevo billete que compense la pérdida de poder adquisitivo del billete de $1000 desde su nacimiento de 2017 a la fecha le genera un costo, inseguridad en su traslado y problema a todos los argentinos.

Esa nueva denominación debería ser un billete de $10.000 pero como a su lanzamiento ya perdería la mitad de su poder adquisitivo real la emisión debería venir acompañada de un billete de $20.000 para anticiparse al deterioro que tendrá este año con una inflación proyectada en 98% interanual para 2023″.