Transporte lideró las subas de abril y fue el rubro que más impactó en la inflación

La inflación de abril fue de 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y marcó una desaceleración luego de diez meses consecutivos de subas. Sin embargo, distintos rubros continuaron presionando sobre el índice general y explicaron gran parte del comportamiento del mes.

De acuerdo con datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, la división que más aumentó durante abril fue Transporte, con una variación de 4,4%. Desde el organismo estadístico atribuyeron el incremento principalmente a la suba en los combustibles.

El ajuste en naftas y gasoil se produjo en medio del impacto internacional generado por la guerra en Medio Oriente. Desde el inicio del conflicto, los combustibles acumularon incrementos superiores al 23% y, según estimaciones del sector, todavía resta trasladar a los surtidores una suba cercana al 15%.

Educación y comunicación completaron el podio

Detrás de Transporte se ubicó el rubro Educación, con una suba de 4,2%, impulsada por ajustes en cuotas y servicios vinculados al inicio del ciclo lectivo.

En tercer lugar apareció Comunicación, que registró un incremento de 4,1% durante abril, en línea con las actualizaciones tarifarias en servicios de telefonía, internet y televisión.

Otros sectores que mostraron aumentos por encima del promedio general fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,5%, y Restaurantes y hoteles, con 3,2%.

En paralelo, el rubro Prendas de vestir y calzado avanzó 2,9%, impulsado por el cambio de temporada y la llegada de nuevas colecciones a los comercios.

Regulados y núcleo, entre las categorías con más presión

Por categorías, los precios Regulados encabezaron las subas con un incremento de 4,7%. El INDEC explicó que el resultado estuvo vinculado principalmente a los aumentos en transporte y electricidad.

En segundo lugar se ubicó el IPC núcleo, que avanzó 2,3%. Dentro de este componente tuvieron incidencia las subas en alquileres de viviendas, gastos conexos y restaurantes y comidas fuera del hogar.

Por su parte, los precios Estacionales mostraron una variación estable. Las subas asociadas al cambio de temporada en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

Del lado de las menores variaciones, las divisiones que menos incidencia tuvieron sobre el índice general fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba de 1,5%, y Recreación y cultura, que avanzó apenas 1%.