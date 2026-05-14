La inflación de abril fue de 2,6% y marcó una desaceleración de 0,8 puntos respecto de marzo

La inflación de abril fue de 2,6%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y registró una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales en comparación con marzo. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 12,3% en lo que va del año y una variación interanual de 32,4% respecto de abril de 2025.

Los datos fueron difundidos poco después de las 16 y reflejaron una dinámica heterogénea entre los distintos componentes que integran el indicador.

El mayor incremento del mes se registró en los precios regulados, que avanzaron 4,7%. Según el relevamiento oficial, el comportamiento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en transporte y electricidad.

En paralelo, el IPC núcleo —que excluye componentes regulados y estacionales— mostró una suba de 2,3%. Dentro de este segmento incidieron los aumentos en alquileres de viviendas, gastos conexos y también en restaurantes y comidas consumidas fuera del hogar.

Transporte y educación encabezaron las subas

Entre las divisiones específicas con mayores aumentos durante abril se destacó Transporte, con una variación de 4,4%. El incremento estuvo vinculado al ajuste en los combustibles. En ese contexto, la petrolera YPF aplicó una suba del 1% y extendió por otros 45 días el congelamiento de precios.

Otra de las divisiones con fuertes aumentos fue Educación, que registró un alza de 4,2% durante el cuarto mes del año.

En contraste, las menores variaciones se observaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 1,5%, y en Recreación y cultura, que avanzó apenas 1%.

El informe del INDEC también señaló que los precios estacionales permanecieron estables durante abril. Las subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria fueron compensadas por caídas en los precios del turismo y las frutas, lo que derivó en una variación neta sin cambios para ese componente.

El comportamiento de los distintos componentes

La desaceleración del índice general se produjo en un contexto en el que algunos rubros mostraron una moderación en los aumentos, especialmente alimentos, uno de los segmentos con mayor incidencia en el gasto cotidiano de los hogares.

Al mismo tiempo, los servicios regulados continuaron presionando sobre el nivel general de precios, en particular por los ajustes en transporte y tarifas.

Con el dato de abril, el IPC volvió a ubicarse por debajo del 3% mensual y consolidó una tendencia de desaceleración respecto de los registros observados en los primeros meses del año.