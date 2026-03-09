“La vacunación antigripal comienza el miércoles”: el Gobierno adelantó la campaña en todo el país



El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que la campaña nacional de vacunación antigripal comenzará este miércoles en todo el país y destacó que las dosis ya fueron distribuidas en las distintas jurisdicciones.

“La vacunación antigripal comienza el miércoles”, escribió el funcionario en sus redes sociales al confirmar el inicio de la campaña de inmunización. Según explicó, el gobierno adelantó la compra y la distribución de las vacunas para que la aplicación comience antes del período de mayor circulación de virus respiratorios.

El ministro remarcó que las dosis necesarias para iniciar la aplicación ya se encuentran en las provincias, lo que permitirá que la vacunación se ponga en marcha de manera simultánea en los distintos distritos.

Además, destacó que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional cuentan con respaldo científico y son una herramienta clave para prevenir cuadros graves. “Las vacunas, como todas las del Calendario Nacional, son seguras, cuentan con respaldo científico y previenen enfermedades graves”, afirmó.