Falta de vacunas antigripales en Lomas de Zamora: “No hay previsibilidad”

Si bien se adelantó el inicio de la campaña, no garantizaron la cantidad de dosis necesarias y conseguir vacunas antigripales es una verdadera hazaña.

Si bien se adelantó el inicio de la campaña, no garantizaron la cantidad de dosis necesarias y conseguir vacunas antigripales es una verdadera hazaña.

Las autoridades sanitarias adelantaron el inicio de la campaña de vacunación antigripal, ante la aparición de nuevas cepas, pero no garantiza el stock de vacunas. La aplicación comenzó en marzo, pero a mediados de abril es imposible conseguir una dosis en Lomas de Zamora.

La búsqueda de la dosis implica en largo camino y mucha frustración. Desde el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) “Aráoz Alfaro” de Temperley informaron, el pasado jueves, que desde hace cinco días estaban esperando la entrega de dosis, pero no sucedió. “No llegó nada”, admitió un trabajador.

Aquellos adultos mayores, que integran el grupo de riesgo, comienzan a buscar la dosis en otros lugares. Desde una farmacia de Lomas de Zamora precisaron que la semana anterior habían llegado apenas “10 dosis” de IOMA, pero tampoco tenían en ese momento. “La pago particular”, planteó una mujer ante la negativa, pero la respuesta fue la misma: no hay dosis.

La responsabilidad es de Nación

Días atrás, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, había advertido sobre la falta de vacunas y responsabilizó al Gobierno de Javier Milei. Explicó que la Provincia recibió “la mitad de las vacunas antigripales” que el año anterior.

Leonardo Fernández, del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, confirmó a InfoRegión que es un problema generalizado. “La distribución y la compra no es un tema de municipios ni Provincia. Nación compra la partida de vacunas para distribuir en todo el territorio”, explicó.

Fernández detalló que este año se dan dos cuestiones: por un lado, una menor cantidad de dosis a disposición y, por otro, “una mayor demanda de la población a vacunarse debido al anuncio de posible brote de influenza”. Alertó, en este marco, que “no hay previsibilidad” y que “es muy necesaria la vacunación”. “No satisface la necesidad sanitaria”, insistió respecto a la menor cantidad de vacunas.

El impacto a futuro

Y lamentó que esto provoca “desmotivación” en las personas que quieren vacunarse. “Si una persona tiene dudas y este año decide vacunarse, si va a los lugares y no encuentra la vacuna, hay una desmotivación”, analizó Fernández.

“Provoca desánimo y frustración porque fracasa tantas veces en el recorrido”, lamentó el titular del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Así se pierde la oportunidad de vacunación y genera un antecedente negativo, que impacta en futuras campañas.

La explicación del Ministerio de Salud

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguraron el suministro de las vacunas de calendario, tras establecer un cronograma de entregas de las dosis adquiridas por la Argentina a través de los Fondos Rotatorios Regionales.

Según precisaron, el actual contexto geopolítico internacional ha impactado en la capacidad de transporte aéreo y marítimo, lo que derivó en retrasos de envíos previamente programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo de los costos de flete.

Así, pasada la mitad del abril, conseguir una dosis de la vacuna antigripal se ha convertido en una verdadera hazaña y faltan certezas sobre la normalización de la provisión. Mientras tanto, los grupos de riesgo viven en tensión debido a la proximidad de la llegada de las bajas temperaturas.