Privatización de rutas: El Gobierno adjudicó dos tramos viales por 20 años

Detrás quedaron los grupos CN Sapag y Víctor M. Contreras, CPC y Clear Petroleum, y el consorcio integrado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía.

Detrás quedaron los grupos CN Sapag y Víctor M. Contreras, CPC y Clear Petroleum, y el consorcio integrado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía.

El Ministerio de Economía adjudicó la gestión de dos sectores clave de la red vial nacional por un período de 20 años, en el marco del avance de la privatización de corredores viales impulsada por el Gobierno nacional. Las empresas seleccionadas administrarán las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y ratifica el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., iniciado tras la aprobación de la Ley Bases. Según el texto oficial, las concesionarias tendrán a cargo la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, además de la prestación de servicios para los usuarios.

De acuerdo con la evaluación oficial, las propuestas adjudicadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”. En el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, el consorcio conformado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA obtuvo la adjudicación con una tarifa de peaje de $997 sin IVA.

En tanto, para el Tramo Pampa, la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA se quedó con la concesión tras presentar una oferta de $2.355,37 más IVA. Detrás quedaron los grupos CN Sapag y Víctor M. Contreras, CPC y Clear Petroleum, y el consorcio integrado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía.

La resolución también precisó que el proceso licitatorio no recibió impugnaciones luego de la apertura de sobres económicos. Además, habilita a las empresas adjudicatarias a desarrollar actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales durante la explotación de los corredores viales.