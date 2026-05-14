Remodelaciones en la casa de Manuel Adorni: el contratista defendió la obra y admitió pagos en dólares y sin facturas

Según detalló, el presupuesto inicial rondó los 85 mil dólares, a los que luego se sumaron otros trabajos y compras vinculadas a la remodelación, incluida la pileta.

Según detalló, el presupuesto inicial rondó los 85 mil dólares, a los que luego se sumaron otros trabajos y compras vinculadas a la remodelación, incluida la pileta.

El contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia por las remodelaciones realizadas en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, salió a defender el trabajo realizado y cuestionó la repercusión judicial y mediática que tomó el caso. “Fue una obra normal de principio a fin”, aseguró durante una entrevista radial.

En diálogo con Radio Rivadavia, Tabar contó que conoció a Adorni en 2024 a través de una inmobiliaria del country y explicó cómo comenzó la relación laboral. “Fuimos a ver la casa. No era muy linda en cuanto a gustos. Había que pegarle una lavadita de cara”, relató. Según detalló, el presupuesto inicial rondó los 85 mil dólares, a los que luego se sumaron otros trabajos y compras vinculadas a la remodelación, incluida la pileta.

El contratista indicó que el monto final de la obra alcanzó los 245 mil dólares, aunque aclaró que no se trató de dinero percibido íntegramente por él. “El fiscal me pregunta cuánto terminó saliendo la obra pero no quiere decir que yo le cobré esa plata. Esa información está desvirtuada”, sostuvo. Además, insistió en que durante toda la ejecución “en ningún momento volaba plata por arriba de la obra”.

Durante la entrevista, Tabar también reconoció que los pagos se realizaban en efectivo y en dólares. “Todos los pagos eran en efectivo. Nos encontrábamos, venía él y entregaba los montos en dólares”, afirmó. En ese sentido, señaló que en el sector de la construcción “es muy normal no facturar” y agregó: “Hoy si pedís factura te cobran el IVA aparte. Hay cosas que están facturadas y otras que son con remito porque están en negro”.

El contratista reveló además que recibió llamados de Adorni antes de declarar ante la Justicia, aunque negó haber sufrido presiones. “Fueron llamados normales como los que teníamos por semana”, explicó. Por otra parte, se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo había acusado de ser kirchnerista. “Nunca pensé que un presidente iba a tener una declaración sobre mí. Lo que dijo me shockeó”, expresó, aunque luego relativizó el episodio: “Entiendo que es el presidente que votamos. Dentro mío lo perdoné”.