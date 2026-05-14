Francisco Adorni fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del legislador provincial.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del legislador provincial.

El diputado provincial bonaerense Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni, fue imputado tu este miércoles por el fiscal federal Guillermo Marijuán en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del legislador provincial. Según trascendió, la Justicia busca determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado durante su paso por distintos cargos en la administración pública.

Francisco Adorni desembarcó en el Estado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa en 2024 y, posteriormente, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Su crecimiento dentro de la estructura estatal coincidió con la consolidación política de su hermano dentro del Gobierno nacional.

En el marco de la causa, Marijuán solicitó informes a más de 30 organismos y entidades financieras. Además, pidió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario para analizar la evolución de su patrimonio. Entre los movimientos bajo sospecha aparecen la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en apenas un año, de un crédito hipotecario del Banco Provincia por unos 60 millones de pesos.