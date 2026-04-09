Almirante Brown: lanzan un operativo de salud en barrios

Durante abril el programa Tu CAPS en Casa organizado por el Municipio de Almirante Brown informó que llegará a las localidades de Ministro Rivadavia, Glew y Malvinas Argentinas, acercando distintos servicios de salud a la comunidad en su quinto año consecutivo.

En cada jornada, que comenzarán a las 9, se brindarán servicios de atención pediátrica a partir de los dos años, clínica médica, odontología, salud sexual, vacunación del Calendario Nacional y antigripal 2026, enfermería y atención de salud animal.

La primera de estas jornadas se realizará este viernes 10 de abril en el CAPS 30 Los Pinos, ubicado en la intersección de Juan Carlos Cobián y Virrey Ceballos de la localidad de Ministro Rivadavia.

Luego, el viernes 17, el operativo se trasladará a la Plaza Nuestras Malvinas, ubicada en Hugo T. Campbell y Francisco Beiró, en Parque Roma, Glew.

Finalmente, el viernes 24, los servicios estarán presentes en el Parque Malvinas, en la intersección de Pasteur y Quebracho, barrio Lindo, en Malvinas Argentinas.