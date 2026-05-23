Los festejos del 25 de Mayo en la zona sur del Conurbano

Las propuestas por el 25 de Mayo en Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lanús y Lomas de Zamora.

Las propuestas por el 25 de Mayo en Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lanús y Lomas de Zamora.

Un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo llega el lunes y en la Región se multiplican las propuestas para celebrar el 25 de Mayo. Desfiles, ferias, shows musicales, entre los que se destacan los de Peteco Carabajal y el Dúo Coplanacu, y mucho más.

Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante una gran jornada celebración en la localidad de Rafael Calzada con propuestas culturales, gastronómicas e institucionales para compartir en comunidad y celebrar una nueva Jornada Patria.

La actividad se llevará adelante desde las 10 horas en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en las calles Lavalle y Colón, e incluirá patio de comidas a cargo de instituciones de Rafael Calzada, con locro, guiso de lentejas, pastelitos, comidas regionales, productos dulces, cafetería y confitería. El acto institucional se realizará a las 10 horas en la zona del anfiteatro.

Avellaneda

“Sumate a la Fiesta Patria en el Parque La Estación”, convoca el Municipio de Avellaneda. La cita es el lunes, a partir de las 12 en Güemes 700.

¿La propuesta? Comidas típicas, música, ballets en vivo… A las 17.30, en tanto, llega la música con Cami Martínez, Nico Ramírez, Claudio Abraham y Bruno Arias.

Esteban Echeverría

“Te esperamos para celebrar el 25 de Mayo! Desde las 9:30 h en la Plaza 25 de Mayo de LuisGuillón compartiremos un acto, izamiento de bandera, desfile y chocolate con veteranas y veteranos de Malvinas. Conocé el recorrido y las zonas del desfile”, convoca el Municipio.

Vale aclarar que habrá cortes de tránsito desde las 7 en A. Negro, entre J Hernández hasta M. Coronado.

Lanús

El Municipio de Lanús informó que el lunes 25 de mayo, de 11 a 19, se realizará una nueva edición de la Peña de la Patria en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, en el marco de los festejos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. El cierre estará a cargo de Peteco Carabajal.

El cierre de la Peña de la Patria estará a cargo de Peteco Carabajal, uno de los máximos referentes del folklore argentino, quien se presentará en vivo para compartir una propuesta musical vinculada a las tradiciones populares argentinas.

Lomas de Zamora

Lomas de Zamora tienen preparado un gran evento para celebrar la fecha patria. “Lomas por la Patria en Comunidad”, es el evento que tendrá lugar el próximo lunes (25 de mayo) en la plaza Grigera, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 8700, a partir de las 12.

“Te esperamos para celebrar nuestra historia y encontrarnos en comunidad”, convoca el Municipio. ¿La propuesta? Además del tradicional desfile cívico, habrá locro, y música y baile popular. Presentación en vivo del Dúo Coplanacu.