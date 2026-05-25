El pronóstico para este 25 de Mayo en la zona sur

Cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 17 grados, para este lunes feriado por el 25 de Mayo.

Cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 17 grados, para este lunes feriado por el 25 de Mayo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un 25 de Mayo, feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo, con buenas condiciones en la zona sur del Conurbano.

Cielo parcialmente nublado y máxima de 17 grados, indica el reporte del SMN para este lunes. La jornada comienza con neblinas en el último día del fin de semana largo.

Asimismo, la temperatura se moverá entre los 8 y los 17 grados el martes, cuando el cielo se mostrará parcialmente nublado.

Similares condiciones se anuncian para miércoles, sube la mínima (10) y se repite la máxima de 17 grados en la zona sur del Conurbano.

En tanto, el jueves la temperatura se moverá entre los 11 y los 18 grados, mientras que el cielo se mostrará mayormente nublado pero no se esperan lluvias.

Finalmente, la temperatura mínima será de 10 grados el viernes y la máxima se ubica en 18. Jornada con cielo mayormente nublado pero las nubes comienzan a disiparse con el pasar de las horas.