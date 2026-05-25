El transporte en el AMBA aumentó hasta 17 veces en la gestión Milei

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanza a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El reporte expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA registra incrementos que superan con creces la inflación acumulada del período, la cual se situó en un 303,5%.

El ajuste, impulsado por la quita de subsidios nacionales y el encarecimiento de los costos operativos, provocó una drástica caída en el poder adquisitivo de los usuarios y una disminución en la cantidad de pasajeros.

El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

Por su parte, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la Provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545%, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221%, con variaciones reales de entre 228% y +307% por encima de la inflación acumulada del período.

El tren metropolitano, aunque tuvo la menor suba nominal (741%), también superó ampliamente la dinámica general de precios con un aumento real del 119% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pasando de $33,29 a $280. A partir de mayo de 2026, la tarifa del tren metropolitano aumentó a $330, lo que representa una suba adicional del 17,9% respecto al valor de abril.

El impacto en el salario y los estudiantes

La brecha entre el costo del transporte y los ingresos de los hogares se ha ensanchado notoriamente. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6% de su ingreso en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026.

Desde CEPA explicaron que el deterioro se debe a que “las tarifas del transporte aumentaron muy por encima de la inflación general, mientras que el SMVM fue fijado sistemáticamente por debajo de ella”.

Al respecto, precisaron que el SMVM pasó de $156.000 en diciembre de 2023 a $357.800 en abril de 2026, indicando que es “un incremento nominal del 129% que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 303,5% en el mismo período, implicando una caída real de aproximadamente 43% en el poder adquisitivo del salario mínimo”.

La situación es igualmente crítica para los beneficiarios de la Beca Progresar. Debido al congelamiento del monto de la beca en $35.000 desde marzo de 2025 frente a los constantes aumentos de boletos, su poder de compra se desplomó un 87%. En diciembre de 2023, la beca permitía costear 839 viajes en colectivo con descuento, hoy apenas alcanza para 111 boletos.

Inequidad federal y costos operativos

El informe de CEPA también remarcó la profunda brecha tarifaria entre el AMBA y el interior del país, profundizada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras que en el AMBA el boleto mínimo es de $700, en ciudades como San Martín de los Andes llega a los $2.300 y en Rawson a $2.192, lo que representa más de tres veces el valor metropolitano.

Detrás de estos aumentos, el análisis mencionó el alza en los costos operativos, particularmente del gasoil, que acumuló una suba del 536% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, superando en más de 230 puntos porcentuales la inflación general.

Además, hizo referencia a la reducción real del 17,5% en el presupuesto del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) para 2026, señalando que ese ajuste compromete la inversión en mantenimiento y renovación de la red.

Menos pasajeros y más aumentos por delante

Como consecuencia directa de los precios y la contracción económica (con el cierre de más de 24.000 empresas), la demanda de transporte ha caído. En febrero de 2026, el uso del sistema total se redujo un 12,9% interanual, con bajas del 23,6% en trenes y 11,7% en colectivos.

El informe advirtió que el proceso de recomposición tarifaria podría no haber terminado, al señalar que teniendo en cuenta la fórmula de actualización mensual vigente, los costos operativos y la volatilidad de los precios energéticos internacionales, “es probable que los aumentos continúen a lo largo de 2026”.