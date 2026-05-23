El pronóstico para este fin de semana largo en la zona sur del Conurbano

Temperatura máxima de 14 grados para este sábado, que marca el inicio del fin de semana largo. ¿Cómo sigue?

Temperatura máxima de 14 grados para este sábado, que marca el inicio del fin de semana largo. ¿Cómo sigue?

El próximo lunes se cumple un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y es feriado, por lo que este fin de semana es largo. ¿Cómo estará el tiempo en la zona sur del Conurbano?

En esta oportunidad, InfoRegion tomó el pronóstico de Meteored porque la página del Servicio Meteorológico no funcionaba. El reporte indica que este sábado se presenta con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 9 y los 14 grados.

Asimismo, indica que la mayor parte del domingo será con cielo parcialmente nuboso, la mínima vuelve a ubicarse en los 9 grados pero la máxima sube a 15.

En tanto, el lunes feriado, la temperatura se moverá entre los 12 y los 18 grados. Nubes y claros, reporta para este día en la zona sur del Conurbano.