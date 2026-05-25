Alertan por la intoxicación por monóxido de carbono

Con las bajas temperaturas y el uso de elementos para calefaccionar las viviendas, comienzan a aparecer los casos de intoxicación por monóxido de carbono. El mensaje preventivo de los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría.

“El asesino invisible: prevení el envenenamiento por monóxido de carbono”, reza el mensaje de los Bomberos en redes sociales. “​No se ve, no tiene olor, no tiene color y no pica en los ojos, pero el monóxido de carbono mata“, advierten.

Señalan que hay “tres reglas de oro” para cuidarse. En primer lugar, mantener siempre una ventilación mínima: “Dejá una hendija abierta en las ventanas, aunque haga frío. El aire tiene que circular”, señalaron.

Por otro lado, aconsejan controlar el color de la llama, que “debe ser siempre azul intensa”. “Si es amarilla, naranja o parpadea, el artefacto está funcionando mal y generando monóxido”, precisaron. Debe apagarse y llamar a un profesional para que lo revise.

“​Prohibido usar hornallas o el horno para calefaccionar: No están diseñados para eso y consumen el oxígeno del ambiente rápidamente”, es la tercera regla.

​¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilidad o somnolencia. “Ante la sospecha, ventilá todo, salí al aire libre de inmediato y llamá a los servicios de emergencia”, convocan los Bomberos de Echeverría. “Ante cualquier emergencia, comunicate de inmediato al 4290-2222”, agrega el mensaje.