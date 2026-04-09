Lanús: El Centro Asturiano busca piezas históricas para un mural que una al distrito con sus raíces

El Centro Asturiano de Lanús, una entidad con más de cien años de historia, puso en marcha un proyecto ambicioso que busca conectar el pasado y el presente de su comunidad. Bajo el nombre de La pared de lo invisible, la nueva comisión directiva del club inició una convocatoria para reunir logotipos, fotografías, banderas y cualquier objeto simbólico de instituciones deportivas y sociales de Asturias.

La idea es construir un gran mural expositivo en su sede de la calle Sarmiento en Lanús que refleje la diversidad y el trabajo silencioso de las asociaciones más pequeñas.

Este renacer de la institución, impulsado por una conducción joven que asumió tras la pandemia, apunta a que el centro sea mucho más que un lugar de encuentro. Con esta muestra, el club pretende visibilizar a aquellas entidades que no suelen aparecer en los grandes medios pero que son fundamentales para la transmisión de valores y tradiciones.

El proyecto contempla además la creación de un archivo digital y un mapa interactivo que permita generar redes de colaboración entre los participantes de Lanús y sus pares en España.

La propuesta invita a los vecinos y a la sociedad asturiana en general a ser parte activa de esta construcción colectiva. Los materiales recibidos formarán parte de una instalación que, según los organizadores, ayudará a vincular a las distintas generaciones a través de la memoria y el sentido de pertenencia. Es una oportunidad para que el patrimonio histórico del distrito sume un nuevo atractivo cultural con sello propio.

Quienes deseen colaborar con el proyecto o aportar material para la exposición pueden comunicarse con los responsables del centro a través del correo electrónico centroasturianolanus@gmail.com o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3181-7441.

La recepción de objetos ya está abierta y busca que cada rincón de Asturias tenga su lugar en esta pared que promete ser un puente emocional entre Lanús y el viejo continente.