Se viene el fin de semana largo: ¿Cómo estará el tiempo?

El pronóstico para este viernes y el fin de semana largo en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico para este viernes y el fin de semana largo en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes se presenta con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 1 grado en la zona sur del Conurbano, pero la sensación térmica figura como 0.8, mientras que la máxima será de apenas 13.

El sábado, primer día del fin de semana largo, la temperatura se moverá entre los 6 y los 15 grados, con cielo parcialmente nublado; el domingo la temperatura se moverá entre los 8 y los 16.

Asimismo, el lunes, feriado por el 25 de Mayo, la mínima será de 10 grados, pero la máxima se ubica en 18 y el cielo se mostrará parcialmente nublado. Buenas condiciones para disfrutar de las actividades que se preparan en la Región por el aniversario de la Revolución de Mayo.