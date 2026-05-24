Trágico accidente en San Vicente: Murió una familia con dos menores sobre la Ruta 6

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron tras un violento choque sobre la Ruta Provincial 6, en el partido de San Vicente. El impacto ocurrió en la altura del kilómetro 53, mano hacia el partido de Cañuelas. El accidente ocurrió cuando una Volkswagen Amarok impactó desde atrás a un Peugeot 207 en el que viajaban todas las víctimas fatales.

El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas y movilizó a ambulancias, policías del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra. Al llegar al lugar, los médicos constataron que los ocupantes del Peugeot habían fallecido debido a la gravedad del impacto. Entre las víctimas había una niña de unos siete años y un bebé.

Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y vecina de Guernica, quien conducía el Peugeot 207; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años; y un tercer adulto que todavía no pudo ser identificado oficialmente. Las identidades de los dos menores se mantienen bajo reserva.

Por otro lado, el conductor de la Amarok, Leandro Panetta, de 28 años y domiciliado en Quilmes, sobrevivió al choque y quedó aprehendido. Fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local y quedó a disposición de la Justicia. La causa es investigada por la UFI descentralizada N°1 de San Vicente como “homicidio culposo”.

La Ruta 6 es uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires y en los últimos años fue escenario de varios accidentes fatales. Vecinos de la zona reclaman desde hace tiempo mayores controles de velocidad, mejor iluminación y más medidas de seguridad vial.