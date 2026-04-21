Inseguridad en Temperley: balearon a un hombre por la espalda en un intento de robo

La víctima fue identificada como Nahuel Moreyra, quien permanece internado en estado delicado en el Hospital Gandulfo.

La víctima fue identificada como Nahuel Moreyra, quien permanece internado en estado delicado en el Hospital Gandulfo.

Un violento hecho de inseguridad en Temperley ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de abril y dejó a un hombre de 34 años gravemente herido tras recibir un disparo por la espalda. El episodio se registró cerca de las 5:15 en la intersección de Dinamarca y El Litoral, donde delincuentes intentaron asaltarlo. Si bien los investigadores ya habrían identificado a los responsables, estos continúan prófugos.

La víctima fue identificada como Nahuel Moreyra, quien permanece internado en estado delicado en el Hospital Gandulfo. Según el testimonio de sus familiares, el hombre no llevaba objetos de valor al momento del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un intento de robo frustrado que derivó en una agresión extrema.

La madre de la víctima aseguró que al intentar huir le dispararon con una 22 por la espalda. Además, destacó la existencia de una prueba clave: una cámara de seguridad de un vecino registró el momento en que Moreyra corre pidiendo ayuda, se toma la espalda y finalmente cae al suelo.

En cuanto a la investigación, fuentes cercanas a la familia indicaron que los atacantes escaparon tras el hecho y aún no fueron detenidos. No obstante, el jefe de calle a cargo aseguró que los sospechosos ya estarían identificados y que se realizan allanamientos para dar con su paradero. En paralelo, allegados a la víctima iniciaron una campaña para reunir información que permita avanzar con la causa.

El caso vuelve a poner en foco la creciente preocupación por la inseguridad en Temperley, en un contexto donde vecinos denuncian reiterados episodios violentos en la zona, incluso cuando los robos no llegan a concretarse. La investigación continúa en curso.