Desde hoy, viajar en colectivo es más caro: ¿A cuánto se fue el mínimo?

A partir de este viernes 1 de mayo rige el aumento en el boleto de colectivo para las líneas del AMBA, pero el lunes se aplica en los de la Provincia.

A partir de este viernes 1 de mayo rige el aumento en el boleto de colectivo para las líneas del AMBA, pero el lunes se aplica en los de la Provincia.

Mayo comenzó con varios golpes al bolsillo, uno de ellos es el aumento en el boleto del 5,4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que lleva el mínimo a $753,74.

Las 28 líneas de colectivos bajo la órbita de la Ciudad actualizaron sus valores desde este viernes. El boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) aumentó de $715,24 a $753,74 (con SUBE registrada).

En tanto, los tramos siguientes también tendrán incrementos: viajar entre 3 y 6 km costará $837,52; entre 6 y 12 km, $902,04; y los recorridos más largos alcanzarán los $966,61.

En la Provincia de Buenos Aires, el ajuste también será del 5,4%, aunque comenzará a regir el 4 de mayo, tras una instancia de consulta pública impulsada por la gestión de Axel Kicillof.

El boleto mínimo subirá de $871,30 a $918,35, mientras que los trayectos más extensos superarán los $1000.

La medida alcanza a las líneas provinciales, es decir, aquellas identificadas con números a partir del 200.

Menos unidades

Con menos micros, tarifas en alza y un servicio cada vez más limitado, el transporte público del AMBA enfrenta un escenario crítico que impacta de lleno en la vida cotidiana.

La mayoría de las líneas de colectivos que circulan en el AMBA operan al 70% de su capacidad al haber disminuido frecuencias.

Se trata de una medida que las empresas de transporte urbano tomaron desde principios de abril por la suba del precio del gasoil, como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente.

Dado que siguen las negociaciones con el Gobierno, las cámaras empresariales advierten que puede haber un mayor recorte de los servicios.