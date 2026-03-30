La cuota de los colegios privados sube otro 6.5 por ciento en la Provincia de Buenos Aires



La Provincia de Buenos Aires (PBA), a través de la Dirección General de Cultura y Educación, oficializó este lunes las nuevas bandas arancelarias para los colegios privados con aporte estatal. El incremento, que entrará en vigencia a partir de abril de 2026, promedia un 6,5% en todas las categorías y modalidades.

La medida surge tras el reclamo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que solicitó actualizar los valores para equilibrar los costos operativos y el impacto de las recientes paritarias docentes.

¿Cuánto costará la cuota en abril de 2026?

Los nuevos topes varían según el nivel educativo y el porcentaje de subsidio (aporte estatal) que recibe cada institución para el pago de salarios:

Inicial y Primaria



100% de aporte estatal: $ 32.880

40% de aporte estatal: Hasta $ 148.660

Secundaria

100% de aporte estatal: $ 36.200

40% de aporte estatal: Hasta $ 193.160

Educación Técnica, Agraria o Especializada en Arte

100% de aporte estatal: $ 41.790

40% de aporte estatal: Hasta $ 221.070

El impacto de las paritarias y costos operativos

Según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, este ajuste es necesario debido a que los salarios docentes —que representan una gran parte de la estructura de costos— aumentaron un 17% acumulado entre enero y abril.

“Las escuelas hacen un gran esfuerzo para que el arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos, para no alterar el desempeño diario de los centros de enseñanza”, señaló Zurita.

Además del factor salarial, desde la entidad advirtieron sobre otros problemas que asfixian a las instituciones:

Aumento de tasas municipales en diversos distritos bonaerenses.

Subas en las tarifas de servicios públicos.

Desfasajes financieros: los colegios suelen pagar aumentos salariales antes de ser autorizados a trasladarlos a las cuotas.



Crisis en el sector: morosidad y caída de matrícula

El panorama para la educación de gestión privada, que representa casi el 30% de la cobertura educativa en PBA (más de 1.3 millones de alumnos), es complejo. Factores como la caída de la natalidad y las dificultades económicas de las familias han provocado una pérdida de 300.000 alumnos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años.

Esta situación ha derivado en el cierre de instituciones en el Conurbano, CABA y La Plata, mientras que muchas otras operan en situación crítica, tomando créditos para poder afrontar sueldos y cargas sociales.