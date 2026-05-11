Gran convocatoria de la Feria del Libro: 1.340.000 visitantes

La 50º edición de la Feria del Libro, que cierra este lunes, batió su propio récord de público. Lo más destacado de esta convocatoria.

La 50º edición de la Feria del Libro, que cierra este lunes, batió su propio récord de público. Lo más destacado de esta convocatoria.

La 50º edición de la Feria del Libro de Buenos Aires concluye hoy, tras casi tres semanas de intensa actividad cultural en La Rural, consolidándose como uno de los encuentros editoriales más importantes: Más de 1.340.000 visitantes.

La edición aniversario, que se desarrolló entre el 23 de abril y el 11 de mayo, estuvo marcada por una programación especial dedicada a la memoria, la censura y el futuro de la lectura.

Por primera vez en la historia del evento hubo un País Invitado de Honor: Perú, que desplegó un amplio programa literario y artístico bajo el lema “Caminos que unen”.

La participación incluyó escritores, actividades culturales, música y propuestas vinculadas a las lenguas originarias y la diversidad cultural peruana.

En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la Feria dedicó buena parte de su agenda a reflexionar sobre la censura, los libros prohibidos y el papel de la cultura en la construcción de la memoria colectiva.

Entre las actividades destacadas hubo ciclos de debates, maratones de lectura y espacios especialmente dedicados al “Nunca Más”.

Además de la programación literaria, la edición 2026 incluyó congresos, jornadas profesionales y rondas de negocios internacionales que reunieron a referentes del ecosistema editorial de distintos países.

La Feria también volvió a mostrar su capacidad de convocatoria masiva. Más de 1.340.000 de visitantes recorrieron los pasillos de La Rural, que se mantuvieron colmados durante los fines de semana y jornadas de firmas.

Una de las grandes novedades fue que, por primera vez, la apertura contó con la presencia de tres grandes voces representativas de la narrativa argentina actual: las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada formaron parte del diálogo inaugural.