Los cruces por los octavos de final de la LPF

Lanús enfrentará el próximo sábado, a las 21.30, a Argentinos Juniors, en el marco de los octavos de final de la competencia de la LPF.

Lanús enfrentará el próximo sábado, a las 21.30, a Argentinos Juniors, en el marco de los octavos de final de la competencia de la LPF.

Con el cierre de la primera parte de la competencia de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), quedaron confirmados los cruces por los octavos de final. Lanús, que tiene hoy un partido clave por la Fecha 4 del Grupo G de la Copa Libertadores, juega el sábado con Argentinos.

Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas.

Los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Racing y Unión.

Cronograma

Sábado 9 de mayo

16.30: Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

19.00: Boca (2° A) – Huracán (7° B)

21.30: Argentinos Juniors (3° B) – Lanús (6° A)

21.30: Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo