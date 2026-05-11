Se largó el Hot Sale: descuentos, cuotas y promociones hasta el miércoles

Una nueva edición del Hot Sale comenzó este lunes. Algunas recomendaciones para comprar en el evento organizado por la CACE.

Una nueva edición del Hot Sale comenzó este lunes. Algunas recomendaciones para comprar en el evento organizado por la CACE.

Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo se realiza una nueva edición del Hot Sale, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes, que promete miles de descuentos, promociones y cuotas en tecnología, viajes, indumentaria, supermercados, electrodomésticos y turismo.

Falta exactamente un mes para el inicio del Mundial, por lo que se espera mayores ventas para categorías vinculadas al entretenimiento y la tecnología, sobre todo televisores y celulares.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reúne a cientos de marcas y tiendas oficiales que ofrecen rebajas especiales durante tres días consecutivos.

Dentro de las recomendaciones figuran revisar el precio final con impuestos y costo de envío incluidos, verificar si las cuotas son realmente sin interés, comparar el mismo producto en distintas tiendas y aprovechar promociones bancarias y reintegros con billeteras virtuales.