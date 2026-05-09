Rige un alerta meteorológico en la zona sur del Conurbano

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo para esta tarde. Tras los chaparrones, se esperan ráfagas que pueden llegar a los 70 km/h.

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo para esta tarde. Tras los chaparrones, se esperan ráfagas que pueden llegar a los 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por viento para esta tarde en la zona sur del Conurbano. Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h.

El pronóstico para este sábado indica chaparrones por la mañana, ventoso por la tarde y estima que la temperatura se moverá entre los 6 y los 13 grados. De todas maneras, la sensación térmica era de 4.5 bien temprano.

El reporte da cuenta del alerta amarillo por viento e indica que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

Además, precisa que “las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h sobre la Costa Atlántica“.

Por otro lado, el domingo se presentaría con cielo algo a ligeramente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 7 y los 16 grados. La mínima desciende a 4 el lunes, pero la máxima se ubica en 18.