Más de 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

El mensaje del CIN, de cara a la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará mañana, por la Ley de Financiamiento Universitario.

El mensaje del CIN, de cara a la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará mañana, por la Ley de Financiamiento Universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió el fin de semana un mensaje concreto, de cara a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realizará mañana: 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

“Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país”, advirtió el CIN, y recordó la convocatoria a movilizar.

La nueva Marcha Federal Universitaria, “por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, se realizará el martes a Plaza de Mayo. El acto central está previsto para las 17, distintos gremios ya anunciaron sus respectivos lugares de encuentro, al igual que las universidades.

A fines de abril, el CIN le respondió al Gobierno de Javier Milei, que intimó a los rectores por las medidas de fuerza adoptadas en las universidades públicas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Cumplan la Ley”, exigió.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró ratificar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades, y ahora el Gobierno dilata la resolución acudiendo a la Corte.