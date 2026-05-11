Un adelanto del invierno: 1.5º de sensación térmica

Si bien la mínima anunciada para hoy es de 3 grados, la sensación térmica era muy inferior esta mañana. ¿Qué se espera para este lunes?

Si bien la mínima anunciada para hoy es de 3 grados, la sensación térmica era muy inferior esta mañana. ¿Qué se espera para este lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura mínima anunciada para este lunes era de 3 grados, pero la sensación térmica se ubicaba en 1,5 esta mañana. Cielo despejado en la zona sur del Conurbano. ¿La máxima? Será de apenas 15. Un adelanto del invierno en pleno otoño.

Para el martes, día de la Marcha Federal Universitaria, el organismo anticipa que la temperatura se moverá entre los 6 y los 19 grados, mientras que el cielo se mostrará despejado a algo nublado.

Cielo parcialmente nublado y máxima de 18 grados, es el pronóstico para el miércoles, cuando la mínimas se ubica en 9, pero llega a los 10 el jueves. Se repite la máxima y las condiciones de nubosidad en la zona sur.

El día con mejores condiciones será, sin lugar a dudas, el viernes, con una marca térmica de 19 grados, pero las nubes ganan terreno el sábado y la máxima desciende a los 17. Domingo frío en la Región: la temperatura no superará los 13 grados.