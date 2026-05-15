Cambia el peaje de los corredores que van hacia la Costa Atlántica

Cambia la forma de abonar el peaje en rutas bonaerenses. Ya no habrá cabinas sino pórticos con cámaras para identificar los vehículos. El TelePase es obligatorio.

Cambia la forma de abonar el peaje en rutas bonaerenses. Ya no habrá cabinas sino pórticos con cámaras para identificar los vehículos. El TelePase es obligatorio.

Las tradicionales filas en los peajes y las barreras que obligan a frenar antes de seguir viaje empiezan a quedar atrás. Un nuevo sistema automático ya comenzó a desplegarse en loas rutas bonaerenses y cambiará por completo la manera de circular y pagar.

La provincia de Buenos Aires avanza con la implementación del sistema “Free Flow”, una tecnología impulsada por AUBASA que eliminará las cabinas de cobro en corredores estratégicos hacia la Costa Atlántica y accesos vinculados a Dock Sud.

El esquema reemplaza las tradicionales barreras por pórticos equipados con cámaras y sensores capaces de identificar automáticamente a los vehículos en movimiento mediante lectura de patentes y dispositivos electrónicos.

De esta manera, el cobro se realizará de forma automática a través de TelePase, sin necesidad de frenar ni interactuar con operadores en cabinas, en un cambio que busca agilizar la experiencia de manejo en rutas bonaerenses.

El sistema ya cuenta con una experiencia piloto operativa en Villa Elisa, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, y ahora comenzará a expandirse a nuevos corredores provinciales.

En esta primera etapa, AUBASA prevé instalar puntos de control sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de Mar Chiquita, además de nuevas estaciones en la Autovía 6 y un acceso estratégico relacionado con Dock Sud.

Desde la empresa estatal aseguraron además que la reconversión no implicará despidos de trabajadores de peajes, ya que el personal será reasignado a tareas de monitoreo, control de tránsito, operaciones y mantenimiento.