Allanamientos en Brown y Lomas por una banda vinculada a casinos de Las Vegas

La banda es investigada por asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas. El vínculo con casinos de Las Vegas.

La banda es investigada por asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas. El vínculo con casinos de Las Vegas.

En el marco de un imponente operativo de la Policía Federal, desbarataron una organización criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas. Allanamientos en la zona sur del Conurbano.

Durante la pesquisa, fueron identificadas 23 personas pertenecientes a la estructura, además de otras 48, durante los 30 allanamientos, en el transcurso de los cuales se halló más de medio millón de dólares y 47 millones de pesos.

La investigación se inició en enero de 2026 y tuvo como punto de partida la detección de una estructura dedicada a maniobras de criminalidad económica transnacional, operadas desde el país y con ramificaciones en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Lucía Kenny, que encomendó las tareas investigativas al Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.

Modus operandi

La organización captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego, con el objetivo de inducirlas a abrir cuentas bancarias en el exterior. Eran utilizadas para obtener créditos de casino, transferir fondos a paraísos fiscales y evadir controles.

Asimismo, se estableció que la organización poseía una estructura jerárquica bien definida, encabezada por un sujeto que, junto a su padre, lideraba la banda integrada por reclutadores y colaboradores que percibían comisiones por cada persona incorporada.

Los reclutadores cobraban sumas cercanas a los U$S 7.000 por cada individuo captado, mientras que los fondos ilícitos eran reinsertados en el circuito económico formal argentino mediante maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos (inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras).

Allanamientos en el Conurbano

El tribunal interventor ordenó la realización de 30 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, además de un procedimiento efectuado en la vía pública.

Los operativos se llevaron a cabo sobre domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también se concretaron procedimientos en Lomas de Zamora (sobre la calle Los Andes) y Almirante Brown.

Asimismo, se realizaron allanamientos en Martínez, Olivos, Ituzaingó, Lezama, Mar del Plata y Quilmes. También se realizaron procedimientos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Elementos secuestrados

Como resultado de los procedimientos, fueron identificados 23 integrantes de la organización criminal y otras 48 personas. Asimismo, se logró el secuestro de $47.425.590; U$S 518.735; €7.975; £460; 540 reales, además de otras divisas extranjeras.

Durante los allanamientos también se incautaron 53 teléfonos celulares; 18 notebooks; 11 tablets e iPads; 8 computadoras de escritorio; 3 smartwatches; 10 pendrives; 1 tarjeta de memoria; 13 tarjetas SIM y 1 token bancario.

Por otro lado, se secuestraron 11 rodados entre camionetas, automóviles y motocicletas. Además, los efectivos incautaron una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.

En materia documental y financiera, se secuestraron 13 pasaportes; 1 licencia de conducir; 113 tarjetas bancarias; documentación vinculada a casinos; chequeras; solicitudes de crédito de casino; llaves de cajas de seguridad; tarjetas de hoteles y casinos; agendas y cuadernos con anotaciones varias.

Asimismo, fueron incautados distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes; 27 anillos dorados; 15 anillos plateados; 12 cadenas doradas; 5 cadenas plateadas; 13 pulseras doradas; 5 pulseras plateadas; 14 dijes dorados; 4 pares de aros dorados; 2 unidades de aros plateados; 1 par de gemelos; 1 traba corbata; 1 pieza de oro fino y joyas varias.

Finalmente, también se secuestraron otros elementos de interés para la causa, tales como una caja fuerte; juegos de llaves; fajas elásticas para transporte de dinero; documentación vehicular; sellos metálicos; boletos de embarque y demás elementos de interés probatorio.

Los imputados quedaron a disposición del magistrado interventor acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero, en el marco de las actuaciones por los artículos 210 y 303 del Código Penal de la Nación.