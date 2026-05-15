San Vicente: se atrincheró en su casa con los hijos de su pareja

Una mujer dejó a sus hijos al cuidado de su pareja, que se negó a devolverlos y se atrincheró en su casa de San Vicente.

Una mujer dejó a sus hijos al cuidado de su pareja, que se negó a devolverlos y se atrincheró en su casa de San Vicente.

Un hombre de 29 años fue detenido luego de atrincherarse con los hijos de su mujer (de 2, 4, 6 y 7 años) en su casa de San Vicente. Se había negado a entregar a los menores.

Todo comenzó cuando la madre de los nenes tuvo que ir a la casa de su madre en Alejandro Korn, porque se encontraba enferma, y dejó a los nenes al cuidado de su pareja, con quien había retomado el vínculo recientemente.

Cuando regresó, recibió un mensaje en el que la cuestionaba por no llegar en el horario pautado y le advertía que no iba a entregarle a los nenes, por lo que de inmediato acudió a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia.

La fiscal Karina Guyot ordenó un allanamiento en el domicilio, donde finalmente fue detenido Juan Antonio Almeida. Tiene un antecedente por desobediencia y amenazas, que data de 2024.