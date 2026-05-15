Kicillof llega a San Vicente para inaugurar obras

El gobernador Axel Kicillof hace pie en San Vicente para inaugurar el edifico de una escuela primaria. Cierra el plenario del MDF Mujeres y diversidades en Ensenada.

El gobernador Axel Kicillof hace pie en San Vicente para inaugurar el edifico de una escuela primaria. Cierra el plenario del MDF Mujeres y diversidades en Ensenada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará la inauguración de un nuevo edificio escolar en el partido de San Vicente.

Además de encabrzar la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº6 “Hipólito Yrigoyen”, participará de la firma de un contrato de leasing del Banco Provincia.

El mandatario provincial estará acompañado por el intendente Nicolás Mantegazza y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Lanzamiento de MDF “Mujeres y diversidades”

El Gobernador cerrará este viernes el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se llevará a cabo en el camping de Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA), en la ciudad de Ensenada.

Desde el MDF se explicó que la rama de Mujeres y Diversidades “surge como un espacio federal y plural impulsado por Axel Kicillof, para articular una red nacional de resistencia frente al ajuste económico y construir un proyecto de igualdad social”.

“Para convertir la resistencia en una propuesta de transformación real, nos encontramos en Ensenada para dar un paso clave: organizar y proyectar la agenda de mujeres y diversidades dentro del Movimiento Derecho al Futuro”, señala la convocatoria difundida en redes sociales por los organizadores.