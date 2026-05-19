Investigan la muerte de un joven en Chascomús

El joven protagonizó un choque y sufrió una golpiza después. ¿Qué dice la autopsia?

El joven protagonizó un choque y sufrió una golpiza después. ¿Qué dice la autopsia?

La Justicia busca establecer si la muerte del adolescente de 15 años ocurrida en Chascomús fue consecuencia del choque de tránsito que sufrió o de la posterior golpiza que recibió por parte de un vecino tras el accidente.

La autopsia realizada en la Morgue Judicial de la Nación determinó que las causas de muerte de Kevin Martínez fueron “politraumatismos” y “hemorragia interna”.

El resultado forense quedó incorporado a la investigación que intenta reconstruir qué lesiones fueron provocadas por el impacto vial y cuáles podrían haber derivado de la agresión denunciada por familiares y testigos.

El caso generó conmoción en la ciudad bonaerense luego de que el adolescente muriera tras ser atropellado y posteriormente golpeado por un hombre que descendió de uno de los vehículos involucrados en el episodio.

Familiares de la víctima aseguraron que el joven fue agredido mientras se encontraba herido en el piso y cuestionaron que ninguna de las personas presentes haya intervenido para frenar la situación.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia analiza pericias, testimonios y registros de cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas en el hecho.