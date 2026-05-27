La Orquesta de Tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda se llevó el Gardel

La Orquesta de Tango del EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) se llevó el Gardel al “Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental”, en una noche en la que definitivamente Milo J fue el gran ganador.

La orquesta de Avellaneda estaba ternada en la categoría “Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental” con “Tangomorphosis” de Pablo Estigarribia y “Tango” de José Colángelo. Finalmente, se alzó con el premio por “EMPA Orquesta de Tango – EMPA”.

Desde la agrupación -que lleva más de 40 años en marcha– destacaron, al momento de recibir el premio, que “se reivindica la música popular argentina” y agradecieron el acompañamiento durante toda su historia, con mención especial a la Municipalidad de Avellaneda.

“Cuando nos venden que lo individual garpa, tener una orquesta de tango es un hecho político, es un apostar”, señalaron desde el escenario del Teatro Coliseo. El cierre del mensaje también fue una proclama: “Viva la educación pública y el tango”, señalaron antes de retirarse con el premio Gardel en sus manos.

La Escuela de Música Popular de Avellaneda, ubicada en Vélez Sarsfield 680, cuenta dentro de su alumnado con jóvenes provenientes de diversos países (Chile, Perú, Ecuador, Francia, Holanda, Alemania) y del interior del país.

Se trata de una institución oficial de nivel terciario dependiente de la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires, cuya población estudiantil está conformada por adolescentes y adultos.

La Escuela cuenta con una Formación Básica (FoBa) cuyo objetivo es brindarles a los estudiantes una formación técnico–musical que hace al conocimiento teórico–práctico del lenguaje musical, realizándose su abordaje sin establecer barreras entre lo académico tradicional y lo popular.

Una vez finalizada la FoBa habilita el acceso a las Carreras que ofrece la Escuela en el Ciclo Superior: Instrumentista en Música Popular, Profesorado en Educación Musical y Profesorado de Instrumento en Música Popular.

Milo J, por otra parte, fue el gran ganador de la noche: se llevó nueve estatuillas; entre ellas, el Gardel de Oro. Fue premiado por “Mejor Colaboración Urbana”, “Mejor Canción Urbana”, “Grabación del Año”, “Mejor Canción de Autor”, “Mejor Canción de Hip Hop / Rap”, “Mejor Canción de Folklore”, “Mejor Álbum Urbano”, “Canción del Año” y “Álbum del Año”.