Confirmaron una muerte por Gripe A en el país

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó la muerte de un hombre de 64 años por gripe A (H3N2) en Rosario. El dato se dio a conocer tras la publicación del Boletín Epidemiológico Provincial de la semana 19 de 2026, que abarcó del 9 al 16 de mayo.

De acuerdo con los datos oficiales, la muerte estuvo asociada a un caso de influenza A. Tras confirmarse que el paciente residía en Rosario, destacaron que se trataba de una persona con comorbilidades y sin la vacunación antigripal actualizada.

Las autoridades sanitarias señalaron que los cuadros respiratorios graves aumentaron de forma significativa respecto al año anterior. Ya se notificaron 12.180 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas, junto con otros 269 casos confirmados de virus respiratorios.

El boletín reportó que el 76% de las detecciones positivas en pacientes internados correspondieron a este tipo de gripe.